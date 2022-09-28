ВОЙНА В Украине путин после объявления мобилизации в рф хочет бросить свои войска на захват двух городов в Украине – Bloomberg

2022-09-28 17:30

Несмотря на череду неудач и поражений российской оккупационной армии, диктатор Владимир Путин по-прежнему мечтает захватить новые территории Украины. Он надеется, что этому поспособствует мобилизация сотен тысяч россиян.

В Кремле рассчитывают, что смогут перехватить инициативу и продвинуться дальше, захватывая ключевые города, включая Харьков и Одессу. Об этом говорится в материале издания Bloomberg.

Руководство страны-агрессора уверено, что войска РФ смогут вести войну с Украиной до упора и добиться какого-либо урегулирования, которое будет свидетельствовать о "достижении целей", поставленных Кремлем.

"Некоторые люди, близкие к Кремлю, считают, что Россия в конечном итоге сможет перехватить инициативу и продвинуться дальше вглубь Украины, возможно, захватив ключевые города, в том числе Харьков и Одессу, которые ей пока не удалось захватить", – говорится в материале.

Впрочем, ситуация на фронте кардинально отличается от преступных намерений Кремля. В частности, недавние успехи Вооруженных сил Украины на поле боя и деоккупация значительных территорий сводят на нет замысел Путина и его окружения.

По мнению экспертов, Путину не помогут даже сотни тысяч мобилизованных солдат. В первую очередь это объясняется отсутствием мотивации и обучения перед отправкой в бой. К тому же объявленная Путиным мобилизация может сподвигнуть союзников Украины поставлять еще больше оружия для ВСУ.

"Военные аналитики говорят, что мобилизованных, скорее всего, будет достаточно только для того, чтобы замедлить продвижение Украины. Киев призвал своих союзников предоставить больше оружия, включая танки, ракеты большей дальности и боевые самолеты", – пишет Bloomberg.

Напомним, 24 сентября граждане страны-агрессора в очередной раз попытались провести митинги против указа диктатора Владимира Путина о частичной мобилизации. В итоге силовики задержали десятки участников акций протеста.

Митинги в Якутске также закончились задержаниями. На акцию против мобилизации в основном пришли женщины. Они призывали прекратить войну против Украины, а также называли призыв мужчин на фронт геноцидом и "могилизацией".

Ранее соратники российского оппозиционного политика Алексея Навального призвали граждан страны-агрессора выходить на уличные акции протеста из-за указа диктатора Владимира Путина о "частичной" мобилизации. Противникам призыва на военную службу предлагают жечь военкоматы.

В целом объявленная кремлевским диктатором "частичная" мобилизация вывела на улицы протестующих россиян в Томске, Екатеринбурге, Улан-Удэ, Новосибирске и Красноярске. Митинги оказались немногочисленными, традиционно беспомощными перед полицией и завершились к концу дня задержанием около 700 человек.

В РФ прилагают все усилия для того, чтобы выполнить задачу по "частичной" мобилизации, поставленную Владимиром Путиным. Скорее всего, создать мобилизованные резервные силы даже низкого качества не удастся, если Кремль не сможет быстро решить фундаментальные и системные проблемы.