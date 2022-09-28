Политика У подельников замминистра инфраструктуры Васькова прошли обыски

2022-09-28 19:29

В Рени прошли обыски у директора порта и фирм-прокладок, де-факто принадлежащих замминистра инфраструктуры Васькову и местным криминальным элементам, работающим на Дунае под крышей ФСБ.

Данным ОПГ во главе с Юрием Васьковым были созданы фирмы-прокладки: Дунайтранзит сервис и Дунай транссервис, которые получили от директора порта в бесплатное пользование складские помещения для хранения зерна (предыдущих арендаторов со склада вышвырнули представители криминального мира).

Далее экспортеры зерновых были вынуждены работать в порту исключительно через указанные фирмы, иначе шансы вывезти зерно равнялись нулю. Коррупционная мзда составляла от 20 долларов с тонны, которые платились на иностранные счета. Схема приносила в среднем более 10 млн. долларов в месяц.

Примечательно, что в свое время коррупционные метастазы в Одесском регионе пустил относительно молодой, но уже зажравшийся Юрий Васьков ещё при Януковиче он умостился в кресло начальника Одесского морского порта и оттуда начал стремительные «заслуги» перед Родиной.

Компания Васькова вынуждала зернотрейдеров и судовладельцев отчислять сумасшедшие выплаты руководству АМПУ и дунайским портам. Еженедельно схемы чиновников приносили миллионы долларов теневого дохода!

Весь парадокс заключается в том, что несмотря на послужной список коррупционных дел и трогательную любовь к русскому миру Васьков награжден орденом "За заслуги" II степени ко Дню Независимости Украины.