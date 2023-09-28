ВОЙНА В Украине Премьер-министр Украины рассказал об уникальной комплексной защите энергообъектов

2023-09-28 09:31

Украина реализует проекты защиты энергообъектов, которые никто в мире до сих пор не воплощал. Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль на на форуме Будущее украинской энергетики, сообщает пресс-служба Кабмина.



Премьер озвучил факторы, обеспечивающие стабильность отрасли.



По его словам, во-первых, у Украины сегодня значительно большее количество и мощность систем ПВО. В прошлом году не было ни Patriot, ни NASAMS, ни IRIS-T, ни SAMP-T, ни многих других систем.



"Наша ПВО стала еще более комплексной и опытной. К зиме она будет еще крепче, еще сильнее и эффективнее", - отметил Шмыгаль.



Кроме того, по словам премьера, на россии стало меньше ракет.



Еще одним немаловажным фактором является то, что в Украине проведена крупная ремонтная кампания.



"Имеем сегодня в работе семь атомных энергоблоков, еще два завершают ремонтную программу. Энергоблоки ТЭС и гидроагрегаты ГЭС будут в работе к началу зимы. На сегодняшний день мы также отремонтировали более 80% магистральных сетей", - рассказал Шмыгаль.



Что касается защиты энергообъектов, то съедена многоуровневая защита: пассивная и активная.



Премьер подчеркнул, что Украина делает проекты, которые никто в мире до сих пор не делал. Продолжается работа по децентрализации энергосистемы.



Также идет системная работа с международными партнерами.



"Партнеры выделили 2,3 млрд долларов на восстановление и защиту энергетики. Мы также расширили возможность для импорта электроэнергии из ЕС более чем вдвое: с 500 МВт до 1200 МВт", - отметил Шмыгаль.



Еще один фактор – достаточное количество энергоресурсов.



Как заявил глава правительства, за первое полугодие пробурено 157 тысяч метров новых скважин.



"Увеличиваем добычу. Впервые пройдем зиму, как обещает Нафтогаз, за счет нашего собственного газа. Показатель добычи Укргаздобычи достиг наивысшего показателя за три года. Активно работаем над развитием концепции Украина – газовый сейф Европы. Убежден, что уже сегодня 15 млрд кубометров газа есть в наших хранилищах, станут надежной основой для прохождения отопительного сезона", - сказал премьер.