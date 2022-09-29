2022-09-29 18:00

США предоставят Украине дополнительное вооружение на 1,1 миллиарда долларов в рамках нового пакета военной помощи. В частности, украинские военные получат РСЗО HIMARS.

По информации издания, среди прочего, в пакет военной помощи войдут: 18 ракетных систем залпового огня HIMARS и снаряды к ним, а также 12 систем для борьбы с беспилотниками Titan.

В AP добавляют, что в пакет помощи включены средства для закупки около 300 автомобилей, которые будут предназначены для перевозки тяжелого оборудования, радаров, средств связи и наблюдения, а также другого снаряжения для солдат и оборудование для обнаружение взрывчатки. При этом предусмотрено обучение солдат и обслуживание.

Отметим, что, по словам главы Пентагона Ллойда Остина, Украина получила от западных союзников 26 систем HIMARS.

В Белом доме подтвердили новый пакет военной помощи для Украины на 1.1 млрд долларов.

"Соединенные Штаты объявляют о дополнительном пакете вооружения и техники для Украины на сумму 1,1 миллиарда долларов. Мы не откажемся от поддержки Украины", - заявила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер.

По ее словам, в пакет помощи, помимо 18 новых HIMARS и систем противодействия дронам, войдут сотни единиц бронетехники и радары.

Пентагон раскрыл содержание пакета

По данным Минобороны США, в новый пакет военной помощи для Украины вошли:

18 высокомобильных артиллерийских ракетных систем (HIMARS) и боеприпасы для них;

150 бронированных высокомобильных многоцелевых колесных машин (HMMWV);

150 тактических машин для буксировки вооружения;

40 грузовиков и 80 прицепов для перевозки тяжелой техники;

Два радара для беспилотных летательных аппаратов;

20 многоцелевых радаров;

системы для противодействия БПЛА;

тактические защищенные системы связи, системы наблюдения и оптика;

оборудование для обезвреживания взрывоопасных предметов;

бронежилеты и другое полевое снаряжение;

финансирование обучения, обслуживания и поддержки.

Напомним, сегодня, 28 сентября, в СМИ появилась информация, что США готовят новый пакет вооружений на сумму 1,1 млрд долларов, о котором будет объявлено в ближайшее время.