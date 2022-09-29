ВОЙНА В Украине Издержки мобилизации: американцев призвали срочно покинуть рф

2022-09-29 20:00

Посольство США в россии рекомендует своим гражданам покинуть российскую федерацию и не осуществлять поездок в эту страну. Причин несколько — Москва может отказаться признавать гражданство США у лиц с двойным гражданством, препятствовать выезду и мобилизовать на военную службу.

Об этом сообщает пресс-служба Посольства США в рф.

«Гражданам США не следует ездить в россию, а проживающим или путешествующим в россии следует немедленно покинуть россию, пока остаются ограниченные возможности для коммерческих поездок, — говорится в сообщении.

В посольстве подчеркнули, что 21 сентября российское правительство начало мобилизацию своих граждан в вооруженные силы для поддержки своего вторжения в Украину.

В связи с этим, дипломаты отметили, что рф может отказаться признавать гражданство США у лиц с двойным гражданством, лишить их доступа к консульской помощи США, воспрепятствовать их выезду и призвать на военную службу.

«Варианты коммерческих рейсов пока крайне ограничены и часто недоступны за короткий срок. Наземные маршруты на автомобилях и автобусах еще открыты. Если вы хотите покинуть россию, вам следует как можно скорее сделать это самостоятельно», — указали в посольстве.

Дипломаты также предупредили, что посольство США «имеет серьезные ограничения по оказанию помощи гражданам США».