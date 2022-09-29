ВОЙНА В Украине Партизаны Мелитополя взорвали автомобиль местной коллаборантки - каждый предатель будет наказан

2022-09-29 12:28

Во временно оккупированном российскими войсками городе Мелитополь раздался взрыв возле промышленно-экономического колледжа. По предварительной информации, взорвался автомобиль местной коллаборантки Елены Шапуровой. Об этом сообщил мэр Иван Федоров в Telegram.

"Уточнена информация от сил сопротивления: подгорело авто местной топ-коллаборантки Елены Шапуровой. Личность, в мирной жизни прославившаяся многочисленными коррупционными схемами в колледже, нашла свое "призвание": возглавила оккупационный "департамент образования" и всячески помогала оккупантам насаждать рашистский режим "образования", – написал Федоров.

По данным очевидцев коллаборантка жива, однако испугалась до полусмерти.

Представитель председателя Одесской областной военной администрации Сергей Братчук уточнил в Telegram, что взорвался автомобиль Lanos красного цвета.

"Колаборантка жива, но побежала за памперсами. Продолжение следует",– пообещал он.