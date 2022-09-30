Курьезы документ Главным поставщиком тяжелой бронетехники Украине стали сами отступающие оккупанты

2022-09-30 22:12

В плане поставок нашим защитникам тяжелой бронетехники отмечен небольшой курьез. Главным поставщиком тяжелых вооружений Украине стали сами оккупанты.

Именно эрефия "предоставила" нам танков, бронетехники и артиллерии больше, чем какая-либо другая страна.

Затрофеенная техника учитывалась по данным Oryx. А они, напомню, считают только то, что видели на фото или видео. То есть в реальности роССийских подарков у нас больше.

Чтож, каждый трофейный танк, снаряд, патрон и тд, теперь будет убивать самих оккупантов. Слава Украине!