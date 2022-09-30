В плане поставок нашим защитникам тяжелой бронетехники отмечен небольшой курьез. Главным поставщиком тяжелых вооружений Украине стали сами оккупанты.
Именно эрефия "предоставила" нам танков, бронетехники и артиллерии больше, чем какая-либо другая страна.
Затрофеенная техника учитывалась по данным Oryx. А они, напомню, считают только то, что видели на фото или видео. То есть в реальности роССийских подарков у нас больше.
Чтож, каждый трофейный танк, снаряд, патрон и тд, теперь будет убивать самих оккупантов. Слава Украине!