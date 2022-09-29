ВОЙНА В Украине В ГУР оценили угрозу применения рф ядерного оружия

2022-09-29 19:30

Россия может принять решение нанести удар тактическим ядерным оружием по местам скопления ВСУ у линии фронта, считают в разведке.

В разведке Минобороны считают "очень высокой" угрозу применения Россией тактического ядерного оружия против Украины. Возможность такого сценария в интервью The Guardian оценил представитель ГУР Вадим Скибицкий.

“Удары, вероятно, будут нацелены на места вдоль линии фронта, где дислоцируется большое количество личного состава и техники, а также по важным командным центрам и критической инфраструктуре. Чтобы их остановить, нам нужны не только зенитные, но и противоракетные системы", – сказал Скибицкий.

Также он сообщил, что на временно оккупированных территориях Луганской и Донецкой областей мобилизовано почти все мужское население.

"По нашей оценке, после аннексии РФ оккупированных территорий Херсонской и Запорожской областей там тоже объявят мобилизацию”, – сказал представитель ГУР.

Напомним, 21 сентября президент РФ Владимир Путин заявил, что в случае угрозы территориальной целостности России будут применены все средства поражения, в том числе ядерные.