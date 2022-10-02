ВОЙНА В Украине Стало известно, когда в Киеве начнется отопительный сезон

2022-10-02 09:00

 

Отопительный сезон в Киеве начнется, когда температура воздуха в течение трех суток будет ниже +8 градусов.

Об этом сообщил заместитель председателя КГГА Петр Пантелеев.

"Как и обычно, отопительный сезон в Киеве будет начинаться в зависимости от погодных условий. То есть тогда, когда среднесуточная температура воздуха в течение трех суток будет ниже +8 градусов по Цельсию и с учетом дальнейшего прогноза", - сказал он.

В КГГА подчеркнули, что в текущем году целесообразно применить более гибкий подход к началу отопительного сезона.

"Чтобы, с одной стороны, зря не сжигать газ, когда на улице еще тепло, а с другой — не затягивать критическое похолодание. Поскольку промедление в холодную погоду с запуском отопления может привести к техногенным последствиям. Я уже не говорю о комфорте и здоровье людей, которые для нас на первом месте", — отметил чиновник".

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