Политика Колишні “регіонали” знову в фаворі…

2022-10-01 14:32

З нагоди 85-річчя від дати утворення Житомирської області нагороди від нинішньої обласної влади отримали колишні голови облдержадміністрації (у тому числі, дуже одіозні особи!) – почесну відзнаку «За заслуги перед Житомирщиною».

Відзнаки на урочистому святкуванні вручав начальник обласної військової адміністрації Віталій Бунечко.

Зокрема, під час урочистостей 22 вересня 2022 року був нагороджений Сергій Рижук, соратник Януковича та колишній очільник обласної організації Партії регіонів.

Нагадаємо, Сергій Рижук двічі був народним депутатом (5-го та 6-го скликань) від Партії регіонів, очолював Житомирську обласну організацію цієї партії. Він також двічі був головою Житомирської облдержадміністрації – з 11 січня 2004 року до 3 лютого 2005 року та з 18 березня 2010 року до 2 березня 2014 року. Зауважимо, що Рижук вперше був звільнений після перемоги Помаранчевої революції, а коли Януковича обрали президентом, то Рижук знову прийшов керувати областю і другий раз його звільнили після Революції Гідності.

Відповідно до п. 2 ч. 1 ст. 3 Закону України «Про очищення влади» пан Рижук позбавлений права протягом 10 років (з моменту набрання чинності зазначеного закону, а саме з 16 вересня 2014 року) обіймати посади в органах державної влади.

Нагороду також отримав діючий депутат Верховної Ради України, обраний від ОПЗЖ Юрій Павленко, який був головою Житомирської ОДА менше ніж рік – з 27 грудня 2006 р. до 23 жовтня 2007 р.

З 2015 року Павленко очолював обласну організацію нової партії колишніх «регіоналів» «Опозиційний блок», а згодом став керівником Житомирської обласної організації ОПЗЖ, від цієї ж партії у 2019 році був обраний народним депутатом.

Адекватність та моральність вчинку керівника Житомирської ОВА Віталія Бунечка взагалі не підлягає розумінню, адже діяльність обох колишніх голів ЖОДА не принесли області нічого доброго, а тому їх «заслуги перед Житомирщиною» є досить сумнівними, тим більше в умовах сьогодення.

Питання в іншому, а що взагалі відбувається на Житомирщині?

Можливо очільник Житомирської ОВА забув, що з 24 лютого Україна зазнала широкомасштабної військової агресії з боку російської федерації, і що кожен день гинуть захисники нашої Вітчизни та мирне населення, а рашистські нелюди знищують наші міста та села. Чи можливо пан Бунечко забув про ракетні обстріли Житомирщини та їх наслідки?

Хочеться нагадати Віталію Івановичу, що саме колаборанти від «Партії Регіонів», «Опозиційного блоку» та ОПЗЖ протягом багатьох років, робили все можливе для здачі нашої держави кремлівським виродкам.

Ідейний натхненник та патрон Сергія Рижука, експрезидент Віктор Янукович з 2014 року знаходиться в РФ, а керівник шановного народного депутата Юрія Павленка, Віктор Медведчук найближчим часом складе йому компанію.

Чи, можливо, очільник Житомирської ОВА, не знає, за що отримав вирок суду Янукович або за якою статтею Кримінального кодексу був затриманий Медведчук. То є сенс нагадати колишньому співробітнику СБУ, – за статтею 111 «Державна зрада».

А тепер виникає цікаве питання, а на кого взагалі працює пан Бунечко?

Навряд чи на Україну, адже публічно нагороджувати поплічників рашистських окупантів відзнакою «За заслуги перед Житомирщиною» є верхом цинізму та аморальності і повною дискредитацією державних інституцій, особливо в умовах воєнного стану.

Хочеться звернутись до Президента України:

«Володимире Олександровичу, зверніть будь-ласка увагу на керівника Житомирської ОВА Віталія Івановича Бунечка, дії якого на займаній посаді підривають довіру населення області до держави і несуть загрозу національній безпеці України. В умовах війни це неприпустимо!».

Веніамін Цвєтков