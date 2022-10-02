ВОЙНА В Украине беларусь удерживает вдоль границы с Украиной до семи батальонно-тактических групп, - Наев

2022-10-02 16:00

Вдоль границы в Беларуси развернуто до семи батальонно-тактических групп.

Об этом сообщил командующий Объединенными силами Вооруженных сил Украины генерал-лейтенант Сергей Наев.

"Нам известно, что республика беларусь является союзником россии в агрессии против нашей страны. Из воздушного пространства беларуси наносились бомбовые и ракетные удары по территории нашего государства. Кроме этого, вдоль государственной границы беларуси удерживаются до семи батальонно-тактических групп. Уже почти полгода продолжаются систематические учения на территории республики беларусь, в которых задействованы как их вооруженные силы, так и другие составляющие их сектора безопасности", - сказал Наев.

Кроме этого, по его словам, на территории беларуси готовится инфраструктура, в том числе железнодорожное сообщение, аэродромная сеть, к приему новых подразделений, возможно, вооруженных сил рф.

"В настоящее время случаи усиления со стороны РФ на территории Беларуси не отмечены, но нам известно, что такая угроза может произойти в дальнейшем", - отметил Наев.

Напомним, в Черниговской области прошли учения "Северный ураган", во время которых подразделения ВСУ, пограничники и нацгвардейцы учились противодействовать прорыву врага.