ВОЙНА В Украине Более 60 тысяч солдат потеряла роССия в войне против Украины — Генштаб ВСУ

2022-10-02 11:30
 
Украинские военные за время полномасштабной войны уничтожили 60 110 российских оккупантов. Только вчера, 1 октября, россия потеряла 500 своих военных.

Об этом сообщает Генштаб ВСУ.

Ориентировочные потери россиян за время полномасштабной войны

  • танков — 2 377 (+23 за вчера);
  • боевых бронированных машин — 4 975 (+26);
  • артиллерийских систем — 1405 (+8);
  • реактивных систем залпового огня — 337 (+1);
  • средств противовоздушной обороны — 176;
  • самолетов — 264;
  • вертолетов — 227 (+1);
  • беспилотников — 1015 (+6);
  • крылатых ракет — 246;
  • кораблей/катеров — 15;
  • автомобильной техники и автоцистерн — 3796 (+10);
  • специальной техники — 131.

Больше всего россияне за день потеряли на Краматорском и Бахмутском направлениях. Окончательные данные еще уточняются.

Потери Украины

Украина не разглашает информацию о потерях среди своих военных. Информация о количестве погибших украинских бойцов будет оставаться закрытой до завершения военного положения.

В начале июня, по данным президента, ежедневно погибали примерно 60-100 украинских военных, еще 500 — получали ранения. Уже 22 июля Зеленский говорил, что потери сократились до 30 погибших и 250 раненых в сутки благодаря вооружению от партнеров.

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный 22 августа заявил о «почти 9 тысячах погибших героев», однако не уточнил, за какой период эта цифра. А 23 сентября Зеленский рассказал, что украинских военных погибло в 5 раз меньше, чем российских. По состоянию на тот период россия потеряла примерно 56 тысяч своих солдат.

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