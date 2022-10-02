Об этом сообщает Генштаб ВСУ.

Ориентировочные потери россиян за время полномасштабной войны

танков — 2 377 (+23 за вчера);

боевых бронированных машин — 4 975 (+26);

артиллерийских систем — 1405 (+8);

реактивных систем залпового огня — 337 (+1);

средств противовоздушной обороны — 176;

самолетов — 264;

вертолетов — 227 (+1);

беспилотников — 1015 (+6);

крылатых ракет — 246;

кораблей/катеров — 15;

автомобильной техники и автоцистерн — 3796 (+10);

специальной техники — 131.

Больше всего россияне за день потеряли на Краматорском и Бахмутском направлениях. Окончательные данные еще уточняются.

Потери Украины

Украина не разглашает информацию о потерях среди своих военных. Информация о количестве погибших украинских бойцов будет оставаться закрытой до завершения военного положения.

В начале июня, по данным президента, ежедневно погибали примерно 60-100 украинских военных, еще 500 — получали ранения. Уже 22 июля Зеленский говорил, что потери сократились до 30 погибших и 250 раненых в сутки благодаря вооружению от партнеров.

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный 22 августа заявил о «почти 9 тысячах погибших героев», однако не уточнил, за какой период эта цифра. А 23 сентября Зеленский рассказал, что украинских военных погибло в 5 раз меньше, чем российских. По состоянию на тот период россия потеряла примерно 56 тысяч своих солдат.