Об этом сообщает Генштаб ВСУ.
Ориентировочные потери россиян за время полномасштабной войны
Больше всего россияне за день потеряли на Краматорском и Бахмутском направлениях. Окончательные данные еще уточняются.
Потери Украины
Украина не разглашает информацию о потерях среди своих военных. Информация о количестве погибших украинских бойцов будет оставаться закрытой до завершения военного положения.
В начале июня, по данным президента, ежедневно погибали примерно 60-100 украинских военных, еще 500 — получали ранения. Уже 22 июля Зеленский говорил, что потери сократились до 30 погибших и 250 раненых в сутки благодаря вооружению от партнеров.
Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный 22 августа заявил о «почти 9 тысячах погибших героев», однако не уточнил, за какой период эта цифра. А 23 сентября Зеленский рассказал, что украинских военных погибло в 5 раз меньше, чем российских. По состоянию на тот период россия потеряла примерно 56 тысяч своих солдат.