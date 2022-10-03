ВОЙНА В Украине Европейцы закупают для ВСУ крупную партию гаубиц Zuzana-2

2022-10-03 17:00

Дания, Норвегия и Германия оплатят производство САУ Zuzana-2 для Вооруженных сил Украины. Предполагается, что за средства трех стран построят 16 самоходных гаубиц.

Об этом сообщает издание DennikN.Sk.

Дания подписала письмо о намерениях со Словакией, Норвегией и Германией о производстве гаубиц для Украины.

Страны согласились выделить 92 миллиона евро. Производством гаубиц на шасси Tatra займется словацкая компания Slovak Armaments. Предполагается, что Дания, Норвегия и Германия выделят правительству Словакии по 30 млн евро, и в дальнейшем Министерство обороны купит у частной компании гаубицы и передаст их Украине.

САУ Zuzana 2 – это самоходная гаубица калибра 155 мм. В 2018 году армия Словакии закупила 25 артустановок. Они были переданы в армию в июле 2021 года, чтобы заменить предыдущее поколение.

Артустановка благодаря стволу длиной 52 калибра способна вести стрельбу на максимальную дистанцию до 41 километра. Башня способна разворачиваться на 360 градусов, а благодаря автомату заряжания количество членов экипажа уменьшено с четырех до трех.