ВОЙНА В Украине Пенсии и зарплаты украинцам пересчитали: сколько будут платить

2022-10-03 19:00

В Украине с 1 октября на 200 грн повысили минимальную зарплату. При этом часть пенсионеров получит доплату в размере около 300 грн.

Так, украинцев в октябре ждет повышение минималки всего на 200 грн: с 6500 до 6700 грн. Разумеется, на уровень инфляции, которая в текущем году составила более 30%, такое повышение на 3% никак не повлияет. Еще одна плохая новость: в 2023-м цены снова вырастут на 30%, но при этом минималку вообще повышать не будут.

Проблема заключается в том, что в Украине количество тех, кто официально получает меньше минималки, увеличилось в два раза (сейчас это примерно каждый пятый). Соответственно, зарплаты самых малооплачиваемых работников не изменятся.

До полномасштабной войны власти хотя бы заявляли о стремлении повысить социальные стандарты до их фактического уровня. Сейчас же, когда бюджет дефицитный и финансируется в основном за счет кредитов и безвозвратной помощи западных партнеров, говорить о таком шаге не приходится.

Но есть и хорошая новость для пенсионеров. Даже две хорошие новости. Первая – повышение минималки позволит увеличить и пенсии для тех, кто выполнил требования по стажу. Вторая – на октябрь предусмотрено еще одно повышение выплат для тех, кто достиг определенного возраста. В результате пенсионеры старше 70 лет, которые выполнили требования по стажу и получают менее 3 тыс. грн, могут рассчитывать на дополнительные выплаты.

Минимальная пенсия для них составит 3 тыс. грн с 1 октября (повысят тем, у кого меньше). При этом, если нет необходимого стажа: