ВОЙНА В Украине Оккупанты максимально усложнили выезд из Херсонской области – облсовет

2022-10-03 17:30

 

Российские оккупанты максимально усложнили выезд из Херсонской области – нужно предоставить свои личные данные и объяснить цель поездки. Об этом в Telegram сообщил первый заместитель председателя Херсонского облсовета Юрий Соболевский.

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"Оккупанты максимально усложнили выезд из Херсонской области. Так за вчерашний день смогли выехать только 11 человек. А сейчас существует правило получения специального разрешения для выезда. Кроме того, нужно предоставить свои личные данные этим подонкам, еще и максимально доступно объяснить, почему это вы хотите покинуть область", – написал Соболевский.

Напомним

Оккупационное командование пытается внедрить меры принудительной мобилизации на временно захваченных территориях Украины. В Херсоне участились случаи задержания местных мужчин призывного возраста.

 

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