ВОЙНА В Украине Украина может стать членом НАТО без ПДЧ - Офис президента

2022-10-03 18:30

 

Без выполнения плана действий по членству, в Североатлантический альянс вступили в этом году Финляндия и Швеция.

Украина может вступить в НАТО без выполнения плана действий по членству. Об этом в воскресенье, 2 октября, заявил в эфире информационного телемарафона Заместитель руководителя Офиса президента Игорь Жовква.

При этом он указал на заявление девяти президентов стран Центральной и Восточной Европы, которые выразили поддержку Украины в войне с Россией. 

Также Жовква указал, что говоря о поддержке Украины на пути к НАТО, страны сослались на саммит Альянса в Бухаресте в 2008 году, а не заявку о вступлении в НАТО, которую Украина подала несколько дней назад.

По словам Жовквы, заявление президентов девяти стран Центральной и Восточной Европы следует интерпретировать как поддержку членства Украины в НАТО.

Напомним, президенты девяти стран Североатлантического Альянса из Центральной и Восточной Европы в воскресенье опубликовали совместное заявление, в котором осудили аннексию Россией украинских территорий и призвали НАТО существенно увеличить военную помощь Украине.

Ранее Зеленский объявил о подписании Украиной заявки на ускоренное вступление в Североатлантический альянс и призвал западных партнеров воплотить подготовленные Украиной предложения гарантий безопасности, изложенные в Киевском договоре безопасности.

subscriber subscriber

Еще по теме

Рф пошла на самое масштабное в истории сокращение сил у границ с Литвой, Эстонией и Латвией

2022-10-03 14:31

Девять развитых стран уже официально поддержали вступление Украины в НАТО

2022-10-03 10:26

Кулеба обсудил со Столтенбергом заявку Украины на членство в НАТО

2022-10-02 20:00

Партия войны не может допустить проигрыша рф: кто стоит за спиной путина

2022-10-02 14:00

Еще новости в разделе "ВОЙНА В Украине"

Пенсии и зарплаты украинцам пересчитали: сколько будут платить

2022-10-03 19:00

Украина может стать членом НАТО без ПДЧ - Офис президента

2022-10-03 18:30

Оккупанты максимально усложнили выезд из Херсонской области – облсовет

2022-10-03 17:30

Европейцы закупают для ВСУ крупную партию гаубиц Zuzana-2

2022-10-03 17:00
Все статьи раздела "ВОЙНА В Украине"

ВОЙНА В Украине

Пенсии и зарплаты украинцам пересчитали: сколько будут платить 2022-10-03 19:00
Украина может стать членом НАТО без ПДЧ - Офис президента 2022-10-03 18:30
Оккупанты максимально усложнили выезд из Херсонской области – облсовет 2022-10-03 17:30
Европейцы закупают для ВСУ крупную партию гаубиц Zuzana-2 2022-10-03 17:00