ВОЙНА В Украине Украина может стать членом НАТО без ПДЧ - Офис президента

2022-10-03 18:30

Без выполнения плана действий по членству, в Североатлантический альянс вступили в этом году Финляндия и Швеция.

Украина может вступить в НАТО без выполнения плана действий по членству. Об этом в воскресенье, 2 октября, заявил в эфире информационного телемарафона Заместитель руководителя Офиса президента Игорь Жовква.

При этом он указал на заявление девяти президентов стран Центральной и Восточной Европы, которые выразили поддержку Украины в войне с Россией.

Также Жовква указал, что говоря о поддержке Украины на пути к НАТО, страны сослались на саммит Альянса в Бухаресте в 2008 году, а не заявку о вступлении в НАТО, которую Украина подала несколько дней назад.

По словам Жовквы, заявление президентов девяти стран Центральной и Восточной Европы следует интерпретировать как поддержку членства Украины в НАТО.

Напомним, президенты девяти стран Североатлантического Альянса из Центральной и Восточной Европы в воскресенье опубликовали совместное заявление, в котором осудили аннексию Россией украинских территорий и призвали НАТО существенно увеличить военную помощь Украине.

Ранее Зеленский объявил о подписании Украиной заявки на ускоренное вступление в Североатлантический альянс и призвал западных партнеров воплотить подготовленные Украиной предложения гарантий безопасности, изложенные в Киевском договоре безопасности.