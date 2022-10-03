ВОЙНА В Украине Утром оккупанты нанесли ракетный удар по Днепропетровской области

2022-10-03 09:37

Утром 3 октября войска оркостана обстреляли Днепровский район Днепропетровской области. Об этом сообщил глава военной администрации региона Валентин Резниченко.

"На месте прилета работают все службы. Информация о погибших и раненых уточняется", - подчеркнул он.

Кроме того, враг всю ночь накрывал огнем Никопольский и Криворожский районы.

"Никопольский район рашисты обстреляли из Градов и тяжелой артиллерии. Ударили по трем общинам - Никопольской, Марганецкой и Мировской. Обошлось без погибших и раненых", - отметил Резниченко.

Глава ОВА уточнил, что в Никополе повреждены около десяти многоэтажных и частных домов и линии электропередач. В Марганецкой общине из-за российских снарядов вспыхнул пожар в дачном доме, а в Мировской общине почти тысяча семей осталась без света.

В Криворожском районе под удар попала Зеленодольская община. В селе Марьянское повреждены частные дома, солнечная электростанция, склады сельхозпредприятия, газопровод и электросети.

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