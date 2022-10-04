ВОЙНА В Украине Оккупанты максимально усложнили выезд мирных граждан с временно захваченных территорий Юга Украины

2022-10-04 08:26

Оккупанты не дают людям выехать с временно захваченных территорий всячески усложняя процедуру прохождени я своих блок-постов. Об этом заявила вице-премьер-министр - министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук в эфире информационного телемарафона.

Она подчеркнула, что особенно тяжело покинуть оккупацию стало мужчинам, которых, как считает Верещук, собираются принудительно мобилизовать в ряды российской армии.

"Действительно, в Васильевке уже скопилось около 1,5 тыс. автомобилей, и их не выпускают. В частности, из Херсонской области за вчера удалось спастись только 11 людям - это очень мало, по сравнению, к примеру, неделю назад было по 600-700 в день", - акцентировала Верещук.

Она напомнила, что постоянно призывала жителей временно оккупированных территорий заранее эвакуироваться на подконтрольные Украине территории, потому что враг может закрыть пути для выезда.

"Мы понимали, что враг будет это делать - закрывать каналы эвакуации. И на сегодня нет гуманитарных коридоров, к сожалению, пока что мы не можем достичь согласия относительно эвакуационных коридоров. И действительно мужчины, которые остались там могут быть мобилизованы оккупантами", - отметила Верещук.

Вице-премьер-министр - министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий отметила, что государственные органы фиксируют все факты принудительной мобилизации мужчин на временно оккупированных территориях, в частности, конкретные случаи, чтобы потом эти данные были приобщены, в том числе, к делу против РФ в Международном уголовном суде.

"Это уже происходит, у нас есть данные относительно тех, кто занимается принудительной мобилизацией, кто отдает такие преступные приказы, кто делает все, чтобы незаконно мобилизовать украинских граждан. Конечно, все эти данные будут добавлены к доказательной базе, а затем виновные понесут наказание", - подчеркнула Верещук.