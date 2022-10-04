ВОЙНА В Украине Стало известно, почему бегущие от ВСУ оккупанты массово бросают военную технику

2022-10-04 10:25

Оккупанты вынуждены массово бросать свою военную технику благодаря внезапным контрнаступательным действиям бойцов Вооруженных сил Украины. Об этом рассказал спикер Восточной группировки ВСУ Сергей Череватый в эфире телемарафона.

"Тут главный фактор - это хорошо продуманная нашими штабами операция и агрессивная, дерзкая реализация Вооруженными силами. Они были застигнуты абсолютно внезапно во многих случаях и единственным шансом сбежать было сесть на автомобили, чтобы не потерять жизнь, оставив тяжелую технику ", - рассказал Череватый.

Он подчеркнул, что такие действия со стороны орков являются большим позором и подчеркнул, что даже не может вспомнить случаи, когда кто-либо еще оставлял такое количество военной техники.

Известно, что оккупанты, которых гонят ВСУ с нашей земли, массово бросают рабочую военную технику в рабочем состоянии. В распоряжении украинских военных уже оказалось много САУ, БМП и другой крупной техники.