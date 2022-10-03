ВОЙНА В Украине При освобождении Лимана уцелевшие оккупанты убежали в Счастье – Гайдай

2022-10-03 20:30

Во время освобождения города Лиман в Донецкой области уцелевшие российские оккупанты сбежали во временно захваченное Счастье Луганской области. Об этом в своем Telegram сообщил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай.

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"Некоторым уцелевшим в Лимане немного повезло – им удалось убежать подальше, в Счастье", – написал Гайдай.

Детали

Как сообщил глава ОГА, 30 сентября в районе Счастья обнаружили колонну из гражданских автомобилей и микроавтобусов, в которой было более 200 военнослужащих из состава 2-го армейского корпуса российских войск.

Напомним

Министр обороны США Ллойд Остин поздравил Украину с освобождением Лимана и назвал это событие "обнадеживающим успехом".

Сергей Гайдай сообщил, что российские военные в Лимане просили свое руководство выйти, но им отказали.