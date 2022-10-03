ВОЙНА В Украине Украина предложила США контроль над целями ВСУ, чтобы получить ATACMS — СNN

2022-10-03 21:30

Власти Украины предлагали Вашингтону полную информацию и контроль над целями ВСУ в войне против России, чтобы получить ракеты ATACMS, сообщает CNN со ссылкой нескольких чиновников.

Сообщается, что эта информация дает США право вето в отношении украинских атак на Россию.

Таким образом власти Украины хотят убедить администрацию Джо Байдена в том, что предоставление ракет ATACMS не приведет к ударам по территории РФ.

Ракеты дальнего действия ATACMS позволили бы Украине выйти за пределы радиуса ударов в 70−80 км, который сейчас является максимальным для имеющихся у ВСУ систем залпового огня М-142 HIMARS и М-270 MLRS. ATACMS в модификациях М-48 и М-57 могут поражать цели на расстоянии до 300 км.

Советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан заявил, что Вашингтон не готов поставлять Украине ракеты дальностью 300 километров для РСЗО HIMARS.

В августе министр обороны Алексей Резников заявил, что у Украины есть договоренность с США не использовать предоставленное западное оружие для ударов по России.

Президент Владимир Зеленский в июне заявлял, что Украина не собирается наносить удары по территории России и не обстреливает гражданские кварталы, несмотря на регулярную ложь пропагандистов РФ.