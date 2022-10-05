ВОЙНА В Украине Украина способна достичь ключевых военных целей еще до начала зимы - Пентагон тоже верит в ВСУ!

2022-10-05 08:24

Украина способна достичь ряда ключевых военных целей, а также укрепить свои позиции в борьбе со страной-оккупантом в преддверии зимы. Об этом заявила курирующая в Пентагоне вопросы международной безопасности Селест Уолландер.

Она обратила внимание на недавние усилия, предпринимаемые Украиной в Херсонской области и успехи ВСУ в Харьковской и Донецкой областях.

"Украина, похоже, сейчас находится на пути к достижению всех трех целей. Цель Украины – оттеснить российский плацдарм на западном берегу Днепра в Херсонской области", - отметила чиновница.

По ее словам, это будет "крупным поражением россии", так как станет еще большим препятствием на пути амбиций кремля по захвату украинских городов.

"Это становится намного сложнее, и это дает Украине гораздо лучшую оборонительную позицию для того, чтобы переждать вероятное затишье самых активных боевых действий в течение зимы", - отмечает Уолландер.

Продвижение на юге отражает тактику, которая принесла Киеву крупные успехи с начала сентября на востоке Украины, где украинские силы быстро захватили территорию, отрезав более многочисленные российские силы от источников снабжения, заставив их отступить.

Освобождение Украиной Лимана в прошлую пятницу "существенно повлияет на способность рашистов... пополнять запасы и перемещать войска вдоль всей... линии фронта", считает Уолландер.

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