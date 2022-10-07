ВОЙНА В Украине На рф финансируют свои военные действия за счет ворованного в Украине зерна

2022-10-07 08:26

Оркостан вывез из оккупированных регионов Украины десятки судов с ворованным зерном, а за вырученные от продажи средства финансирует военные действия. Об этом пишет AP.

Журналисты с помощью спутниковых снимков и данных морской связи выяснили, что 30 судов перевозили зерно из временно оккупированных регионов Украины в порты в Турции, Сирии, Ливана и других стран. Для получения информации также анализировались документы в открытом доступе, публикации в социальных сетях и комментарии фермеров.

Сообщается, что эрефия украла украинского зерна на 530 миллионов долларов. В частности, россияне воровали зерно в Мелитополе и грузили его в портах Феодосии и Севастополя.

Мэр Мелитополя Иван Федоров подтвердил, что оккупанты перемещают огромное количество зерна из региона поездами и грузовиками в порты в мордора и временно аннексированного Крыма.

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