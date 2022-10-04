ВОЙНА В Украине Вооруженные силы нанесли ракетный удар по Антоновскому мосту

2022-10-04 20:00

Ракетно-артиллерийские подразделения Вооруженных сил Украины нанесли удары по Антоновскому мосту, соединяющему Херсон с Олешками и Голой Пристанью.

Об этом сообщают Telegram-каналы и российские пропагандисты.

«Слышны взрывы в Херсоне. Антоновский мост в дыму. Хорошо попало в Антоновский, раза три бахнуло», – пишет местный Telegram-канал.

Также ракетные удары по Антоновскому мосту подтверждают российские пропагандисты. В частности, Readovka. «ВСУ обстреляли Антоновский мост шестью ракетами из РСЗО HIMARS.

По информации источника Readovka в экстренных службах, три ракеты были сбиты ПВО, а три все же попали в район Антоновского моста в Херсоне. По предварительной информации, пострадавших нет, данные о разрушениях уточняются», – говорится в сообщении.