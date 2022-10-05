ВОЙНА В Украине Оккупанты за сутки десять раз пытались атаковать, но были остановлены и продолжили отступление

2022-10-05 10:29

Войска оркостана пытаются удержать временно захваченные территории, осуществляют перегруппировку подразделений на отдельных участках фронта и не прекращают ведение наступательных действий на Бахмутском и Авдеевском направлениях. Об этом сообщил Генеральный штаб ВСУ в утренней сводке 5 октября.

Отмечается, что за минувшие сутки оккупанты нанесли девять ракетных и шесть авиационных ударов, а также совершили более 56 обстрелов из реактивных систем залпового огня. От вражеских ударов пострадали более 27 населенных пунктов, в частности, Харьков, Краматорск, Бахмут и Гуляйполе.

"Противник обстреливает позиции наших войск по линии столкновения, осуществляет дистанционное минирование отдельных участков территории и ведет воздушную разведку. Наносит удары по гражданской инфраструктуре и домам мирных жителей, нарушая нормы Международного гуманитарного права, законы и обычаи ведения войны. Остается угроза авиационных и ракетных ударов по всей территории Украины", - подчеркнуло украинское военное руководство.

На Волынском и Полесском направлениях обстановка без существенных изменений.

На других направлениях противник совершал обстрелы:

На Северском - из ствольной артиллерии, в районах населенных пунктов Писаревка и Голышевское Сумской области.

На Слобожанском - из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии, в районах населенных пунктов Гранов, Огурцово, Гатище, Волчанск и Белый Колодец.

На Краматорском - из минометов, ствольной и реактивной артиллерии, в районах населенных пунктов Белогоровка, Серебрянка и Спорное.

На Бахмутском направлении враг обстрелял районы населенных пунктов Соледар, Бахмут, Бахмутское, Отрадовка, Зайцево, Опытное, Яковлевка и Юрьевка.

На Авдеевском, Новопавловском и Запорожском направлениях от российских обстрелов из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии пострадала инфраструктура более 24 населенных пунктов, в том числе Авдеевки, Водяного, Марьинки, Новополя, Ольговского, Первомайского.

На Южнобужском направлении обстрелам из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии подверглись районы населенных пунктов Вышетарасовка, Добрая Надежда, Ильинка, Марганец, Красногригорьевка, Никополь, Покровское, Великое Артаково, Андреевка, Степная Долина, Мирное, Луч, Широкое, Лозовое.

За прошедшие сутки ВСУ отразили атаки оккупантов в районах населенных пунктов Стрелка, Зеленое, Майорск, Спорное, Зайцево, Бахмутское, Бахмут, Курдюмовка, Новомихайловка и Угледар.

В Генштабе информировали, что ранее ВСУ нанесли удары по понтонной и паромной переправам противника через реку Днепр в Херсонской области.

Кроме того, подтверждено уничтожение зенитного ракетного комплекса С-300 в районе города Токмак, а также поражение вражеских позиций в районах населенных пунктов Гуляйполе и Орехов Запорожской области.

Украинская авиация в течение суток нанесла 17 ударов по позициям россиян, подтверждено поражение четырех опорных пунктов, 11 районов сосредоточения вооружения и военной техники, а также двух ЗРК противника. Подразделения ПВО на разных направлениях сбили вертолет и два БПЛА врага.

Ракетные войска и артиллерия поразили два пункта управления, четыре района сосредоточения живой силы, вооружения и военной техники, один зенитный ракетный комплекс, а также мостовую и понтонную переправу врага.

Ранее сообщалось, что ВСУ освободили несколько стратегически важных населенных пунктов в Херсонской области.