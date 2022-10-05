Оккупанты за сутки десять раз пытались атаковать, но были остановлены и продолжили отступление

Войска оркостана пытаются удержать временно захваченные территории, осуществляют перегруппировку подразделений на отдельных участках фронта и не прекращают ведение наступательных действий на Бахмутском и Авдеевском направлениях. Об этом сообщил Генеральный штаб ВСУ в утренней сводке 5 октября.
Отмечается, что за минувшие сутки оккупанты нанесли девять ракетных и шесть авиационных ударов, а также совершили более 56 обстрелов из реактивных систем залпового огня. От вражеских ударов пострадали более 27 населенных пунктов, в частности, Харьков, Краматорск, Бахмут и Гуляйполе.
"Противник обстреливает позиции наших войск по линии столкновения, осуществляет дистанционное минирование отдельных участков территории и ведет воздушную разведку. Наносит удары по гражданской инфраструктуре и домам мирных жителей, нарушая нормы Международного гуманитарного права, законы и обычаи ведения войны. Остается угроза авиационных и ракетных ударов по всей территории Украины", - подчеркнуло украинское военное руководство.
На Волынском и Полесском направлениях обстановка без существенных изменений.
На других направлениях противник совершал обстрелы:
За прошедшие сутки ВСУ отразили атаки оккупантов в районах населенных пунктов Стрелка, Зеленое, Майорск, Спорное, Зайцево, Бахмутское, Бахмут, Курдюмовка, Новомихайловка и Угледар.
В Генштабе информировали, что ранее ВСУ нанесли удары по понтонной и паромной переправам противника через реку Днепр в Херсонской области.
Кроме того, подтверждено уничтожение зенитного ракетного комплекса С-300 в районе города Токмак, а также поражение вражеских позиций в районах населенных пунктов Гуляйполе и Орехов Запорожской области.
Украинская авиация в течение суток нанесла 17 ударов по позициям россиян, подтверждено поражение четырех опорных пунктов, 11 районов сосредоточения вооружения и военной техники, а также двух ЗРК противника. Подразделения ПВО на разных направлениях сбили вертолет и два БПЛА врага.
Ракетные войска и артиллерия поразили два пункта управления, четыре района сосредоточения живой силы, вооружения и военной техники, один зенитный ракетный комплекс, а также мостовую и понтонную переправу врага.
Ранее сообщалось, что ВСУ освободили несколько стратегически важных населенных пунктов в Херсонской области.