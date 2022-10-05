ВОЙНА В Украине ЕC согласовал новый пакет санкций против роССии: цены на нефть ограничат

2022-10-05 17:00

Европейский Союз согласовал новый пакет санкций против России 5 октября. Официально о введении ограничений будет объявлено завтра, 6 октября.

Об этом сообщает корреспондент "Радио Свобода" Рикард Джозвяк в Twitter. Восьмой пакет санкций против страны-агрессора, в частности, включает в себя запрет на транспортировку нефти третьим странам по цене выше установленного потолка.

"Послы ЕС одобрили все детали пакета санкций против России и запустили так называемую письменную процедуру, которая завершится завтра в 10:00. Так что публикация в официальном журнале ЕС завтра", – отметил журналист.

В Еврокомиссии поприветствовали согласование нового пакета ограничений против РФ и заявили, что продолжат поддерживать Украину. "Европейская комиссия приветствует сегодняшнее согласие государств-членов по 8-му пакету санкций. Мы никогда не примем фиктивные путинские референдумы и любую аннексию Украины. Мы полны решимости продолжать заставлять Кремль платить", – сообащет пресс-служба ЕК.

Что включает в себя восьмой пакет санкций ЕС против страны-агрессора?

запрет ввоза в ЕС части российских товаров на сумму в 7 млрд евро;

ограничения на поставки в Россию электронных компонентов, авиационных частей и химикатов, которые используются в военно-промышленном комплексе РФ;

санкции в отношении административных лиц и пропагандистов, причастных к проведению "референдумов" на временно оккупированных территориях Украины;

введение предельной цены на российскую нефть для третьих стран.

Ранее стало известно о том, что Венгрия во время обсуждения восьмого пакета санкций добилась, что ценовой потолок не будет распространяться на трубопроводную нефть. Она составляет примерно треть общих поставок. Венгрия использует трубопровод для импорта нефти из России и боится, что ограничение цены приведет к тому, что агрессор вовсе перестанет продавать свой энергоресурс.

Об этом глава МИД Венгрии Петер Сийярто написал на своей странице в Facebook. "Мы упорно вели переговоры и пришли к тому, что нефтяной потолок не распространяется на трубопроводный транспорт нефти (так мы покупаем нефть, необходимую для нашей энергетической безопасности), а в случае чрезвычайной ситуации – на морской транспорт взамен этого", – написал политик.