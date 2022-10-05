ВОЙНА В Украине В ВСУ рассказали, какое расстояние могут преодолеть иранские БПЛА Shahed-136

2022-10-05 19:00

Спикер Командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат заявил, что в рекламных иранских роликах заявленное расстояние действия дрона-камикадзе Shahed-136 составляет 2500 километров. Однако исходя из его массы и скорости, можно говорить о том, что реальное расстояние, которое может преодолеть этот БПЛА, около 1 тысячи километров.

Также Игнат подчеркнул, что Силы обороны ищут эффективные методы противодействия этим БПЛА. Об этом он рассказал в эфире телемарафона.

По его словам, ночью 5 октября российские оккупанты атаковали Белую Церковь дронам Shahed-136, которые запускали с юга Украины. При этом во время этой атаки 6 БПЛА были уничтожены украинскими военнослужащими.

Игнат рассказал, что общая масса дрона-камикадзе составляет 200 кг, а боевая часть – 40 кг. Следовательно, это боевая масса примерно равна удару артиллерийским снарядом.

"Атаковали (Белую Церковь, – ред.), естественно, с юга. Там было сбито 6 БПЛА Shahed-136. Три этих БПЛА сбили зенитные ракетные подразделения, еще три – истребительной авиацией. Этот метод противодействия этим БПЛА был впервые использован. К сожалению, 100% не получается, цель сложная. В то же время, цель не очень габаритная – 2,5 м размах крыльев. Его масса 200 кг, боевая часть – 40 кг. Это как артиллерийский снаряд, который летит со скоростью 120 км/ч – крейсерская скорость и при заходе на цель делает горку и в разы увеличивает скорость", – сказал Игнат.

В то же время в Командовании Воздушных сил отметили, что в Иране рассказывают о заявленном расстоянии использования Shahed-136 около 2500 км. Однако масса и крейсерская скорость БПЛА ставят под сомнение такую информацию. В то же время в ВСУ считают, что тысячу километров дрон-камикадзе все же может пролететь.

"Заявленное расстояние использования этих БПЛА составляет 2500 км. Однако специалисты отмечают, что вряд ли такое расстояние преодолеет этот дрон-камикадзе. Потому что при такой массе и скорости, соответственно, идет расход топлива и ряд других факторов, которые говорят, что около 1000 км он может лететь, но не более. Это новая угроза Силам обороны. Всеми имеющимися средствами нужно пробовать противодействовать ему", – объяснил Игнат.

Напомним, официальный представитель министерства иностранных дел Ирана Насер Канаани заявил, что его страна якобы не поставляла России беспилотные летательные аппараты. При этом очевидные и подтвержденные удары РФ иранскими беспилотниками по территории Украины Канаани назвал "необоснованными".

Следует отметить, что российские оккупационные войска начали применять на войне против Украины вооружение иранского производства в сентябре. Чаще всего фиксируется присутствие беспилотников Shahed-136. Российские военные преступники перекрасили дроны, а также переименовали их в "Герань-2"

После этого президент Украины Владимир Зеленский поручил Министерству иностранных дел отреагировать на факты использования Россией иранского вооружения. В Офисе президента отметили, что такие действия Ирана можно расценивать как шаги против суверенитета нашего государства.

В свою очередь, в Воздушном командовании ВСУ подтвердили, что Россия действительно применяет на войне против Украины дроны Shahed-136, которые агрессору передал Иран. Защитники нашей страны уже сбивают такие БПЛА, хотя они и являются "новым вызовом".

По словам одного из западных журналистов, Россия подписала контракт с Ираном на покупку тысячи боевых дронов Shahed для продолжения военной кампании в Украине. Для Тегерана этот договор довольно приятен, ведь подобный шаг является прецедентом со стороны РФ, признавшей технологии подсанкционной страны.

Примечательно, что некоторое время российские военные преступники применяли иранские дроны в основном в южных регионах Украины. Однако в ночь на 5 октября иранские беспилотники-камикадзе ударили по городу Белая Церковь Киевской области.