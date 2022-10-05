ВОЙНА В Украине Украинцам раздадут по 620 грн, продукты, медикаменты: как и где получить

2022-10-05 19:30

 

Жители Украины могут получить еще одну финансовую помощь, а именно 620 гривен единовременного пособия от благотворительного Фонда «Каритас Киев». И речь не только о внутренне перемещенных лицах.

Как и где ее получить финансовую помощь

Единовременную помощь – 620 гривен оказывает благотворительный Фонд «Каритас Киев». Фонд является членом Конференции международной католической организации Папского совета Cor unum, которая имеет консультативный статус в ЮНЕСКО и других организациях ООН, Совета Европы и Организации африканского единства и помогает пострадавшим от российской агрессии украинцам.

Кто может получить помощь:

  • Лица, обладающие инвалидностью первой или второй группы.
  • Одинокие люди в возрасте от 60 лет.
  • Многодетные семьи, воспитывающие 3 и более детей младше 18 лет.
  • Лица, самостоятельно воспитывающие несовершеннолетнего ребенка, например, мамы одиночки или папы в таком статусе.
  • Беременные и женщины, имеющие детей в возрасте до двух лет.
  • Люди с тяжелыми болезнями, в том числе хроническими, требующими постоянных затрат на лечение.

Как и где получить помощь

Помощь выплачивается один раз, и чтобы ее получить, нужно самостоятельно обратиться в офис, ведь нет возможности оформить заявку дистанционно или через действие. Помощь выплачивают только тем, кому исполнилось 18 лет.

 С собой нужно иметь пакет документов, подтверждающих личность и указывающих на один из вышеперечисленных статусов (многодетность, инвалидность и т.п.) и предоставить реквизиты банковского счета в формате IBAN. Этот счет можно посмотреть в мобильном приложении вашего банка, или же прийти в отделение, где его выдадут.

Организации Каритас работают почти в каждом городе Украины. Чтобы получить необходимую помощь, не только выплаты, фонд обеспечивает население пищевыми продуктами, средствами гигиены и медикаментами, нужно обратиться в один из центров Каритаса или позвонить по телефону:

  • В Киеве контактная информация: +380 50 380 99 83; +380 981 89 35 15.
  • Во Львове контактная информация: +380 66 606 54 50
  • В Червонограде по телефону + 38 068 23 984 71.
  • В Бориславе номер телефона: +380 67 374 08 79; +380 93 515 89 46
  • В Тернополе по телефонам: +380 35 252 36 84; +380 68 949 2949
  • Телефон в Ивано-Франковске: +380 96 309 8598; +380 66 557 0293.
  • В Черновцах обращайтесь по телефону +380 95 021 34 03.
  • В городе Нововолынск контактная информация:+380 067 886 85 38.
  • В Житомире номер телефона: +380 97749 32 85.
  • В Хмельницком обращайтесь за информацией +38 067 557 21 28.
  • В Одессе контактная информация: +380 48 704-00-45.
  • В Полтаве звоните по телефону +380 95 288 87 07.
  • Запорожье контактная информация: +380 50 322 46 00.
  • Каритас Донецк работает в Днепре по телефону +380 66 340 02 10.
  • Для жителей Харькова и окрестностей по телефону +38 067 560 55 80.
  • Контактная информация Каритасу в Мариуполе, работает в Запорожье: +38 095 488 81 94; +38 098 971 17 03.
  • Каритас Кривой Рог — контактная информация: +38 098 892 03 69.
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