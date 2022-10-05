ВОЙНА В Украине Украинцам раздадут по 620 грн, продукты, медикаменты: как и где получить

2022-10-05 19:30

Жители Украины могут получить еще одну финансовую помощь, а именно 620 гривен единовременного пособия от благотворительного Фонда «Каритас Киев». И речь не только о внутренне перемещенных лицах.

Как и где ее получить финансовую помощь

Единовременную помощь – 620 гривен оказывает благотворительный Фонд «Каритас Киев». Фонд является членом Конференции международной католической организации Папского совета Cor unum, которая имеет консультативный статус в ЮНЕСКО и других организациях ООН, Совета Европы и Организации африканского единства и помогает пострадавшим от российской агрессии украинцам.

Кто может получить помощь:

Лица, обладающие инвалидностью первой или второй группы.

Одинокие люди в возрасте от 60 лет.

Многодетные семьи, воспитывающие 3 и более детей младше 18 лет.

Лица, самостоятельно воспитывающие несовершеннолетнего ребенка, например, мамы одиночки или папы в таком статусе.

Беременные и женщины, имеющие детей в возрасте до двух лет.

Люди с тяжелыми болезнями, в том числе хроническими, требующими постоянных затрат на лечение.

Как и где получить помощь

Помощь выплачивается один раз, и чтобы ее получить, нужно самостоятельно обратиться в офис, ведь нет возможности оформить заявку дистанционно или через действие. Помощь выплачивают только тем, кому исполнилось 18 лет.

С собой нужно иметь пакет документов, подтверждающих личность и указывающих на один из вышеперечисленных статусов (многодетность, инвалидность и т.п.) и предоставить реквизиты банковского счета в формате IBAN. Этот счет можно посмотреть в мобильном приложении вашего банка, или же прийти в отделение, где его выдадут.

Организации Каритас работают почти в каждом городе Украины. Чтобы получить необходимую помощь, не только выплаты, фонд обеспечивает население пищевыми продуктами, средствами гигиены и медикаментами, нужно обратиться в один из центров Каритаса или позвонить по телефону: