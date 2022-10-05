ВОЙНА В Украине В США советуют Украине освободить южные территории до наступления зимы, - Financial Times

2022-10-05 20:00

Американские официальные лица и законодатели предупредили, что Украина столкнется с критической битвой за возвращение территории на юге страны до наступления зимы, если она хочет лишить Россию шанса укрепить свой контроль над регионом.

Об этом пишет Financial Times.

В Пентагоне заявили, что Киев должен воспользоваться своим импульсом на востоке, чтобы отбросить российские силы, оккупировавшие стратегические регионы на юге, являющиеся воротами к Черному морю.

"Боевой сезон подходит к концу. Украинцы взяли верх и должны продолжать использовать свое преимущество", – сказал Крис Мерфи, демократ из комитета Сената по иностранным делам.

В то время как Украина добилась успеха в своем молниеносном контрнаступлении в Харьковской области и неожиданном вытеснении российских сил из Лимана Донецкой области, западные союзники считают освобождение Херсона решающим испытанием.

"Если вы контролируете Херсон, вы точно можете помешать россиянам пойти на Одессу. Я думаю, что мы все верим, что россияне действительно этого хотят", – сказал высокопоставленный военный чиновник США.

Официальные лица заявили, что украинским войскам необходимо срочно отвоевать юг до зимы, поскольку почва в регионе не промерзала в течение последних трех лет, а это означает, что вскоре местность станет чрезвычайно топкой. И это, по словам чиновников и аналитиков, дает преимущество тем, кто защищается.