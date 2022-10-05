ВОЙНА В Украине Пентагон: США инвестируют в производство боеприпасов, чтобы обеспечить потребности Украины

2022-10-05 22:00

 

США внимательно следят за темпами расхода боеприпасов Вооруженными силами Украины, чтобы обеспечивать их потребности. Об этом сообщила заместитель помощника государственного секретаря США по вопросам россии, Украины и Евразии Лора Купер на брифинге в Пентагоне.

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"Мы внимательно следим за их темпами расхода боеприпасов, чтобы быть уверенными, что у них есть то, что нужно для контрнаступления", – подчеркнула Купер.

Она также выразила уверенность, что дополнительные системы HIMARS, которые США предоставляют в новом пакете помощи, усилят возможности Украины на поле боя.

"США предоставляют дополнительные боеприпасы, но мы также инвестируем в производство боеприпасов. И мы видим, что наши союзники и партнеры инвестируют в производство боеприпасов. Мы провели встречу на прошлой неделе с союзниками и директорами по вооружениям, где обсудили пути, чтобы обеспечить постоянство индустриальной базы для дальнейшей поддержки Украины. Тем временем россия обращается к Северной Корее и Ирану за помощью", – добавила она.

Купер сказала, что производство боеприпасов в США наращивается.

"Со временем у нас будет устойчивый темп производства как для нас самих, так и для украинцев", – говорит она.

Кроме этого, комментируя вопрос о том, рассматривают ли США предоставление Украине ракет большой дальности ATACMS, Купер высказалась, что в настоящее время установки HIMARS позволяют Вооруженным Силам поражать большинство целей на поле боя.

"Мы думаем, что они (HIMARS – ред.) могут достичь большинства целей, в том числе в Крыму", – сказала представительница Пентагона.

Напомним

Посол Украины в США Оксана Маркарова заявила, что Киев обсуждает с США поставки ракет, которые по радиусу действия выше, чем у систем залпового огня HIMARS.

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