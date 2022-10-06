ВСУ давят врага на всех направлениях - какова сейчас обстановка на передовой

Войска эрефии отчаянно пытаются удержать временно захваченные территорию и не прекращают попыток ведения наступательных действий на Бахмутском и Авдеевском направлениях. В отдельных районах враг осуществляет перегруппировку и отвод подразделений, сообщил Генеральный штаб ВСУ в сегодняшней сводке
Отмечается, что за минувшие сутки оккупанты нанесли пять ракетных и восемь авиационных ударов, совершили более 65 обстрелов из РСЗО. От вражеских ударов пострадали объекты и гражданское население более 30 населенных пунктов, среди них - Белая Церковь, Купянск, Кривой Рог, Запорожье, Гуляйполе, Никополь.
Остается угроза авиационных и ракетных ударов по всей территории Украины.
На Волынском и Полесском направлениях обстановка без существенных изменений.
На других направлениях противник совершал обстрелы:
За минувшие сутки подразделения ВСУ отразили вражеские атаки в районах населенных пунктов Выемка, Соледар, Отрадовка, Бахмутское, Бахмут, Красногоровка, Майорск и Новомихайловка.
"Авиация Сил обороны нанесла более пятнадцати ударов. Подтверждено поражение двенадцати районов сосредоточения вооружения и военной техники, а также четырех зенитных ракетных комплексов противника. Кроме того, сбиты девять вражеских БПЛА", - уточнили в Генштабе.
Кроме того, ракетные войска и артиллерия поразили два пункта управления, четырнадцать районов сосредоточения живой силы, вооружения и военной техники, боеприпасы, а также восемь других важных объектов оккупантов.