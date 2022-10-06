ВОЙНА В Украине ВСУ давят врага на всех направлениях - какова сейчас обстановка на передовой

2022-10-06 12:28

Войска эрефии отчаянно пытаются удержать временно захваченные территорию и не прекращают попыток ведения наступательных действий на Бахмутском и Авдеевском направлениях. В отдельных районах враг осуществляет перегруппировку и отвод подразделений, сообщил Генеральный штаб ВСУ в сегодняшней сводке

Отмечается, что за минувшие сутки оккупанты нанесли пять ракетных и восемь авиационных ударов, совершили более 65 обстрелов из РСЗО. От вражеских ударов пострадали объекты и гражданское население более 30 населенных пунктов, среди них - Белая Церковь, Купянск, Кривой Рог, Запорожье, Гуляйполе, Никополь.

Остается угроза авиационных и ракетных ударов по всей территории Украины.

На Волынском и Полесском направлениях обстановка без существенных изменений.

На других направлениях противник совершал обстрелы:

  • на Северском - в районах населенных пунктов Рожковичи и Фотовиж Сумской области;
  • на Слобожанском - в районах населенных пунктов Уды, Ветеринарное, Стрелечье, Красное, Огурцово, Глубокое, Нескучное и Миловое;
  • на Краматорском - в районах Верхнекаменского, Ивановки, Серебрянки и Спорного;
  • на Бахмутском - в районах населенных пунктов Белогоровка, Яковлевка, Соледар, Бахмутское, Бахмут, Опытное, Отрадовка, Майорск, Нью-Йорк и Юрьевка;
  • на Авдеевском - в районах населенных пунктов Авдеевка, Первомайское, Водяное, Пески, Красногоровка, Марьинка, Парасковиевка, Новомихайловка.
  • На Новопавловском и Запорожском направлениях враг оказал огненное влияние в районах населенных пунктов Новополь, Времовка, Большая Новоселка, Шахтерское, Золотая Нива, Полтавка, Гуляйполе, Красное, Павловка, Гуляйпольское, Дорожнянка и Новоукраинка.
  • На Южнобужском направлении оккупанты продолжают перегруппировку и отвод своих подразделений. Обстреляли из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии более 30 населенных пунктов вдоль линии столкновения, в частности, Великое Артаково, Белогорку, Благодатовку, Андреевку, Первомайское, Любомировку, Солдатское, Правдино, Мирное и Александровку.

За минувшие сутки подразделения ВСУ отразили вражеские атаки в районах населенных пунктов Выемка, Соледар, Отрадовка, Бахмутское, Бахмут, Красногоровка, Майорск и Новомихайловка.

"Авиация Сил обороны нанесла более пятнадцати ударов. Подтверждено поражение двенадцати районов сосредоточения вооружения и военной техники, а также четырех зенитных ракетных комплексов противника. Кроме того, сбиты девять вражеских БПЛА", - уточнили в Генштабе.

Кроме того, ракетные войска и артиллерия поразили два пункта управления, четырнадцать районов сосредоточения живой силы, вооружения и военной техники, боеприпасы, а также восемь других важных объектов оккупантов.

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