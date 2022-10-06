ВОЙНА В Украине роССияне заминировали объекты в Сватово и уничтожают документы в Кадиевке – Генштаб

2022-10-06 20:00

Россияне продолжают использовать "тактику выжженной земли" в войне против Украины, а также уничтожают документы и минируют местность в населенных пунктах на Донбассе. Об этом сообщается в вечерней сводке Генштаба Вооруженных Сил Украины.

"По-прежнему российские оккупанты используют тактику выжженной земли в Украине", – сообщает Генштаб.

Так, во время очередного хаотического отступления армия РФ подорвала дамбу, что повлекло за собой подтопление населенного пункта Райгородок Краматорского района Донецкой области.

В Кадиевке Луганской области, по данным Генштаба, россияне массово уничтожают архивы и копии документов, особенно содержащих историю оккупации населенного пункта.

В городе Сватово Луганской области уже заминированы основные инфраструктурные объекты, здания и территории, сообщает Генштаб.

Украинские военные наступают сразу на нескольких направлениях. Идет движение на Сватово Луганской области, освобождены ряд населенных пунктов на юге.

По данным Генштаба, за время наступления на Харьковском направлении ВСУ продвинулись на 55 км вглубь обороны российских оккупантов. Установлен контроль над 93 населенными пунктами.