ВОЙНА В Украине Макрон анонсировал еще больше гаубиц Caesar для Украины

2022-10-08 18:00

 

Президент Франции Эммануель Макрон анонсировал передачу Украине САУ Caesar. Планируется поставка от 6 до 12 гаубиц.

Об этом французский лидер сообщил на пресс-конференции по итогам неформального саммита глав государств и правительств Европейского Союза в Праге, пишет Le Parisien. Кроме того, Париж намерен позволить Киеву "работать с французской оборонно-промышленной базой".

При этом, по словам Макрона, вопрос о поставке Украине новых пушек CAESAR – флагмана французской артиллерии все еще рассматривается. Киев просит 15 таких гаубиц. Макрон отметил: чтобы удовлетворить этот запрос Украины, Париж надеется заключить соглашение, которое, мягко говоря, является беспрецедентным. Речь идет о заключении соглашения с Данией о восстановлении как минимум 6 орудий из заказа на 15 орудий, размещенного Копенгагеном в 2017 году.

По этому вопросу Макрон пока не объявил о заключении официального соглашения, указав лишь, что дискуссии продолжаются. Контракт, как пишет издание, может быть совместно профинансирован Францией и Данией, которым затем придется работать над восстановлением своих запасов. С начала конфликта Франция уже предоставила 18 орудий Caesar, что составляет примерно четверть запасов французской армии.

Также Макрон заявил о создании "специального фонда", который позволит Украине напрямую покупать у французских промышленников оборудование. Первоначально он будет пополнен на 10 тысяч евро.

Напомним: ранее сообщалось, что Франция может отправить от 6 до 12 самоходных артиллерийских установок. При этом технику взяли из заказа на 15 САУ, который предназначался для Дании. Поставка, о которой идет речь, была предметом длительных переговоров.

По данным СМИ, Копенгаген согласился отказаться от части гаубиц в пользу Украины, поскольку они до сих пор находятся в процессе технической проверки и пока не соответствуют спецификациям, удовлетворившим власти Дании.

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