На оккупированной территории Херсонской области больницы не могут справиться с потоком раненых российских военных.
Источник: сводка Генштаба ВСУ по состоянию на 18 часов
Дословно: "Противник продолжает нести потери. Местные больницы во временно оккупированных районах Херсонской области не могут справиться с потоком раненых оккупантов.
Подтверждено прибытие в детскую клиническую больницу в городе Лисичанск Луганской области до тридцати раненых захватчиков. В указанное заведение направлен дополнительный медперсонал".
Детали: Генштаб сообщает, что противник пытается удержать временно захваченные территории, сосредоточивает усилия на попытках срыва контрнаступательных действий Сил обороны на отдельных направлениях, вместе с тем, периодически ведет наступательные действия на Бахмутском и Авдеевском направлениях.
В течение текущих суток оккупанты нанесли 3 ракетных и 16 авиационных ударов, совершили более 20 обстрелов из реактивных систем залпового огня.
Огневому поражению подверглись более 15 населенных пунктов. В частности, Беловоды, Грабовское, Славгород, Уды, Чугуновка, Харьков, Часов Яр, Белогоровка, Красногоровка, Марьинка и Новомихайловка.
На Волынском и Полесском направлениях обстановка без существенных изменений. В Беларуси до 15 октября продлены мероприятия по проверке войск. Также в очередной раз продлили закрытие воздушного пространства в южных областях этой страны.
На других направлениях противник продолжил обстрелы из минометов и ствольной артиллерии в районах населенных пунктов:
За текущие сутки подразделения Сил обороны Украины отразили вражеские атаки в районах населенных пунктов Белогоровка, Бахмутское, Бахмут, Майорск, Красногоровка и Терны.
Авиация Сил обороны в течение текущих суток нанесла семь точных ударов по зенитным ракетным комплексам противника. Кроме того, украинские подразделения противовоздушной обороны сбили один БпЛА "Орлан".
Ракетные войска и артиллерия за текущие сутки поразили восемь районов сосредоточения живой силы, вооружения и военной техники, два склада с боеприпасами и десять других важных объектов.