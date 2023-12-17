ВОЙНА В Украине ВСУ проводят мощную комплексную работу на Херсонщине, - ОК "Південь"

2023-12-17 11:30

 

На левом берегу Херсонской области украинские защитники ведут непростую, но мощную комплексную работу.

Об этом в эфире телемарафона заявила спикер объединенного координационного прессцентра Сил обороны Юга Наталья Гуменюк.

"Это мощная комплексная работа. Это и аэроразведка, и контрбатарейная борьба, и работа подразделений непосредственно на левом берегу. Действительно, она (эта работа – ред.) направлена именно на то, чтобы облегчить жизнь местных жителей, чтобы уменьшить количество обстрелов. Знаем, что они находятся на левобережье уже давно, имели возможность сосредоточить там очень большое количество и личного состава, и техники. Вот поэтому работа непростая, но она продвигается", - отметила она.

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