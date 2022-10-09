ВОЙНА В Украине Под угрозой Киев: Жданов предположил, как роССия будет мстить за Крымский мост

2022-10-09 13:00

После инцидента с Крымским мостом Россия вряд ли решится на удар ядерным оружием, поскольку получила предупреждение Запада. Но она может нанести групповой ракетный удар или осуществить очередную атаку иранскими дронами.

Об этом заявил военный эксперт, полковник запаса Олег Жданов в интервью Главреду.

"Нам грозили Апокалипсисом за любые удары по Крыму, но уже второй месяц на полуострове "хлопки", а теперь еще и удар по Крымскому мосту – и ничего. Накануне удара по мосту какой-то неизвестный беспилотник ударил по стратегическому аэродрому в Курской области, и уже есть информация, что два самолета Ту-22М3 стали первыми потерями среди стратегических бомбардировщиков в этой войне со стороны РФ", - рассказал Жданов.

Вместе с тем, по словам эксперта, у России сейчас ответов нет.

"Она, конечно, может нанести групповой ракетный удар, может быть и очередная атака иранскими дронами, но не больше. Пойти в наступление на каком-либо направлении фронта РФ не может, ей бы хотя бы удержать оборону. Остается только ядерное оружие, но есть предупреждение Запада, что такой шаг будет иметь очень тяжелые последствия для экономики России", - сказал он.

На вопрос о том, возможны ли в ответ на повреждение Крымского моста удары по мостам через Днепр, Жданов предложил рашистам попробовать.

"Пусть попробуют. Удары в Киеве по мостам через Днепр вполне возможны. Это – война, это возможно. В отличие от российского ПВО в Крыму, наше ПВО будет бороться. Ведь нет никаких сведений, что в Крыму была воздушная тревога, что сработало ПВО. А Украина к подобным действиям противника готовится", - говорит Жданов.

Вместе с тем, он уверен, что так же возможен российский удар и по центрам принятия решения в Киеве, но опять-таки вопрос в эффективности такого удара.

"Да, российские ракеты могут вылететь, как и беспилотники, в том числе из Беларуси, но вопрос – попадут ли, долетят ли", - отметил Жданов.