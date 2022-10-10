ВОЙНА В Украине Американский Институт исследования войны оценил последствия "бавовны" на крымском мосту

2022-10-10 08:25

Владми эрефии пытаются переложить вину на минобороны за взрыв на Крымском мосту, чтобы отвести стремительно нарастающую критику от путина. Такой вывод сделал американский Институт исследования войны (ISW).

При этом официального заявления по данном поводу не было.

СМИ сообщили, что администрация путлера разослала особую инструкцию о том, как следует преуменьшать серьезность повреждений моста. Не исключено, что кремль приказал военным хранить молчание по поводу этой ситуации.

Некоторые рашистыа заявили, что ПТН и его окружение не смогли немедленно отреагировать на нападение на "символический" мост, впервые выразив прямую критику в адрес президента .

Один из военных блогеров предупредил, что если путин не предпримет ответных действий, это "будет принято за слабость самого президента".

Пропагандисты призвали кремль возобновить удары по украинской инфраструктуре. При этом заявлений о применении ядерного оружия в ответ не было.

В ISW отмечают, что обрушение полосы Крымского моста ограничит передвижение российских военных до тех пор, пока мост не будет отремонтирован, что вынудит какое-то время полагаться на паромное сообщение.