ВОЙНА В Украине Германия объявила, что Киев получит новейшую систему ПВО IRIS-T и сотню танков

2022-10-11 08:26

Германия объявила о дополнительной поставке оружия для ВСУ, в частности, обещает отправить 100 танков из Греции и Словакии. Об этом объявила министр обороны Германии Кристина Ламбрехт во время посещения дислоцированных в Литве немецких войск, передает CNN.

Она пообещала, что Украина получит систему ПВО IRIS-T, и в общей сложности 100 танков из Греции и Словакии.

Кроме того, Ламбрехт отметила, что странам НАТО необходимо работать над укреплением своей обороны.

"Мы живем в серьезные времена, и в такие времена также важно знать, где у нас есть бреши в защите. Противовоздушная оборона - одна из таких областей, где необходимо действовать срочно", - сказала она.

Министр добавила, что перед лицом возросшей угрозы безопасности Германия также создаст новую бронетанковую пехотную бригаду, которую можно будет быстро перебросить в Литву в случае необходимости.

 

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