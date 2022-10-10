ВОЙНА В Украине Ракетный удар по Запорожью: русские террористы снова били по жилым домам

2022-10-10 11:33

Рашисты третий раз за неделю совершают массированный обстрел Запорожья. В ночь на понедельник, 10 октября, по городу выпущено десяток снарядов, сообщил глава региона Александр Старух.

"Очередная вражеская атака! Находитесь в укрытиях! Враг продолжает терроризировать город. Около десятка новых приходов. Последствия устанавливаются", - написал он.

Губернатор призвал жителей соблюдать правила безопасности и помогать друг другу.

В результате ночного ракетного удара по Запорожью погиб один человек, еще пятеро пострадали. Об этом сообщил в Telegram секретарь Запорожского горсовета Анатолий Куртев.

"Этой ночью российские террористы вновь унесли жизнь мирного человека. По состоянию на утро известно об одном погибшем... Еще пять человек пострадали. Среди пострадавших - один ребенок, у которого порезы от осколков стекла", - уточнил он.

Чиновник добавил, что на месте атаки продолжаются поисково-спасательные работы и опубликовал фото с места происшествия.

Также кадрами последствий вражеской атаки поделились в ГСЧС

"Разрушен подъезд многоэтажного жилого дома в областном центре. По состоянию на 08.00 на месте работают все экстренные и профильные службы города", - отметили спасатели.