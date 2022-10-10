ВОЙНА В Украине Били ракетами Х-22, Х-101 и БПЛА Shahed-136: эксперт сделал важный вывод после атаки рф

2022-10-10 18:00

 

Массовость обстрела Россией украинских городов 10 октября была обусловлена попыткой прорыва системы ПВО, а "разношерстность" объектов-целей может свидетельствовать об ограниченном боекомплекте РФ.

Такое мнение высказал военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко

"Предварительно, по ракетным обстрелам, могу судить следующее. Использован россиянами на данный момент был парк Ту-22М3 и Ту-95МС. Наносились комбинированные удары ракетами Х-22, Х-101, а так же применялись БПЛА Shahed-136", – заявил он.

"Не хочу заниматься шапкозакидательством, но это и вправду больше похоже на конвульсию врага, теми остатками, что остались. Все мы прекрасно понимаем, что это реакция на Керченский мост… Но реакция 48 часов? Это о многом говорит. Собирали по сусекам? Держимся. Верим в ВСУ", – добавил эксперт.

Ранее Коваленко заявил о необходимости предоставления Украине дальнобойных ракет ATACMS, так как Украина имеет полное право на удар в ответ и ликвидацию военных объектов России.

Ракетная атака России 10 октября

Напомним, 10 октября Россия массированно обстреляла Украину ракетами.

В Генштабе ВСУ сообщили, что удары по территории нашей страны наносились из акваторий Каспийского моря и Нижнего Новгорода. По состоянию на 12:00 10 октября было выпущено 83 ракеты.

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