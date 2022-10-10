ВОЙНА В Украине Опубликована карта ракетных ударов по Украине 10 октября

2022-10-10 18:30

 

10 октября страны-террорист Россия ведет массированный ракетный обстрел территории Украины, нацеливаясь по объектам критической инфраструктуры и местам массового скопления людей.

В сети опубликовали карту ракетных ударов по состоянию на середину дня.

В течение понедельника, 10 октября, российские оккупанты выпустили по Украине десятки ракет, по данным Главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного, страной-террористом Россией было выпущено более 75 ракет, 41 из которых сбили силы украинской ПВО.

Основные ракетные удары были по гражданской инфраструктуре и энергообъектам в Киеве, Житомире, Ровно, Тернополе, Хмельницком, Кропивницком, Харькове, Львове, Одессе, Днепре, Кривом Роге, Запорожье, Кременчуге. Также зафиксированы обстрелы в Ивано-Франковской, Сумской и Полтавской областях.

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