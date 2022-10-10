ВОЙНА В Украине Боррель отреагировал на ракетные удары рф: дополнительная военная поддержка Украине уже в пути

2022-10-10 19:30



Российские ракетные удары по Украине утром 10 октября осудил верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель. Он заявил, что "дополнительная военная поддержка со стороны ЕС уже в пути", но деталей об этом не раскрыл.

Соответствующий пост представитель Европейского Союза опубликовал в Twitter. Он написал, что глубоко потрясен нападениями РФ на мирных жителей в Киеве и других городах Украины.

"Таким действиям не место в 21-м веке. Я осуждаю их самым решительным образом", – сказано в сообщении.

Боррель подчеркнул, что ЕС поддерживает Киев, и высказался о поддержке нашей страны. О какой именно дополнительной военной помощи идет речь, политик объяснять не стал.