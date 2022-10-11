В беларуский Ельск в 17 км от границы с Украиной прибудет дополнительная колонна военной техники якобы для учений.
Об этом сообщает мониторинговая группа "Беларускі Гаюн" в Telegram.
"По нашей информации, в Ельске (Гомельская область, Беларусь) в ближайшие дни пройдут учения возле зданий местного ГАИ и райисполкома", - говорится в сообщении.
У мониторинговой группы есть сведения, что уже завтра, 12 октября, в город должна прибыть дополнительная колонна военной техники.
"В связи с этим всем организациям поручили проинформировать своих работников о запрете держать в руках телефоны во время движения техники, им также рекомендовано избегать главных дорог и движения по проезжей части", - говорится в сообщении.
Отмечается, что все это может быть связано с тем, что с 11 октября начата проверка Вооруженных Сил Беларуси.