ВОЙНА В Украине Украинцам обещают "позитивные новости" по контрнаступлению ВСУ на юге

2022-10-11 18:00

 

В согласовании с президентом Украины Владимиром Зеленским готовится официальное сообщение об освобождении очередных населенных пунктов на юге Украины.

Об этом начальница объединенного координационного штаба пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк сказала во время онлайн-брифинга.

"Мы сейчас готовим официальное сообщение, которое будет взвешенно и согласованно с Верховным главнокомандующим Украины, который сможет сообщить, какие населенные пункты уже освобождены и могут быть объявлены как таковые, и (когда) это будет достаточно безопасно для подразделений, которые их освободили, и для гражданского населения, которое будет пытаться вернуться туда", - сказала Гуменюк.

Контрнаступление ВСУ на юге

Вооруженные силы Украины продолжают оттеснять врага в Херсонской области, где он уже меняет рубежи обороны на более глубокие. По состоянию на 9 октября ВСУ освободили более 1170 кв. км территории на Херсонском направлении.

В ответ на успехи ВСУ Россия перебросила полк оккупантов сразу на первую линию в Херсонской и Николаевской областях. Военнослужащие противника, в лучшем случае, экипированы средствами защиты старого образца, что приводит к многочисленным потерям.

Русские снова вели штурм в направлении Бахмута и Соледара, но были отброшены ВСУ. Такие действия оккупантов, по мнению британской разведки, подчеркивает негибкий план операций РФ, который до сих пор подрывал ее намерения.

По словам главы Центра правительственной связи Великобритании Джереми Флеминга, Украина переламывает ситуацию на войне против "истощенных" русских сил. Армия РФ находится в истощенном состоянии, а все ее предыдущие достижения превращаются в поражения.

С начала полномасштабного вторжения ВСУ ликвидировали уже 63 110 оккупантов и тысячи единиц вражеской техники. На юге уничтожены десятки оккупантов, вражеские вертолеты и танки.

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