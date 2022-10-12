ВОЙНА В Украине Небо будет закрыто! В Украине началась новая эра ПВО, - глава Минобороны Алексей Резников

2022-10-12 15:38

Передача Западом Украине систем противовоздушной обороны положила начало новой эре ПВО для нашего государства. Об этом сообщил глава Минобороны Алексей Резников.

"В Украине началась новая эра ПВО. IRIS-T из Германии уже здесь. Американские NASAMS приближаются. Это только начало. И нам нужно больше", - говорится в сообщении.

Министр напомнил, что эрефия является террористическим государством, а моральный долг официального Киева и ВСУ - закрыть небо над Украиной, "чтобы спасти наш народ".

IRIS-T является самой современной системой противовоздушной обороны, которая производилась в Германии. Она совместима с другими ПВО стран НАТО. Ирисы в первую очередь предназначены для защиты гражданского населения от ракетных ударов. Радары установки способны в режиме реального времени отслеживать более полторы тысячи целей. На расстоянии 250 км радар уже выявляет самолет, а на 120 км уже сопровождает цель и наводит ракеты.