ВОЙНА В Украине Байден предупредил о последствиях для тех, кто пойдет на нефтяной сговор с роССией

2022-10-12 18:30

На восьмом месяце полномасштабного российского вторжения в Украину президент США Джо Байден завил, что Саудовская Аравия столкнется с серьезными "последствиями" в случае, если она в партнерстве с Москвой объявит о сокращении добычи нефти.

Об этом сообщает CNN.

Как уточняет издание, нефтяной сговор Саудовской Аравии с Россией может привести к росту цен на газ.

При этом Байден, отметил, что риск "ядерного Армагеддона" достиг самого высокого уровня за последние 60 лет и угрозы, исходящие из России, могут привести к катастрофическим последствиям. Однако, он отказался уточнить как именно отреагируют США, если Путин разместит тактическое ядерное устройство на поле боя в Украине.

На вопрос, встретится ли он с Путиным на саммите "Большой двадцатки" в следующем месяце в Индонезии, Байден сказал, что не видит веских причин для сидячей забастовки, однако все будет зависеть от темы разговора.

"Это будет зависеть от того, о чем именно он хочет поговорить. Я думаю, что он совершил военные преступления. И поэтому я не, я не вижу смысла встречаться с ним сейчас", — сказал Байден.

Заявления Байдена о Путине

В марте 2021 года Байден в интервью для ABC News заявил, что считает Путина убийцей. Он сказал, что президент РФ заплатит за свои преступления.

Тогда Путин ответил на слова Байдена детской поговоркой: "Кто как обзывается, тот сам так называется".

Во время мероприятия ко Дню Святого Патрика в марте 2022 года он сказал, что считает Владимира Путина "головорезом" и "кровавым диктатором", который "ведет аморальную войну против народа Украины".

Также он назвал президента России "мясником" после встречи с украинскими беженцами в Польше.

6 октября Байден сравнил ядерные угрозы Кремля с Карибским кризисом 1960-х годов и предупредил о риске "Армагеддона".