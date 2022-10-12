ВОЙНА В Украине рф за два дня повредила около трети энергетической инфраструктуры Украины

2022-10-12 17:00

Около 30% энергетической инфраструктуры Украины было повреждено в результате российских ракетных ударов с понедельника, заявил 11 октября глава Минэнергетики нашей страны Герман Галущенко.

Украинский министр в интервью CNN сказал, что это впервые с начала полномасштабной войны, когда Россия решительно нацелилась на энергетическую инфраструктуру.

Он пояснил, что одна из причин таких действий заключается в том, что украинский экспорт электроэнергии в Европу помогает европейским странам экономить на российском газе и угле, добавив, что Украина пытается быстро восстановить поставки из других источников.

Отвечая на вопрос, будет ли Украина получать дополнительные энергоносители из Европы, Галущенко сказал, что это один из вариантов. Министр отметил, что украинская энергосистема все еще стабильна, но призвал партнеров обеспечить системы защиты воздуха, которые действительно могут помочь нам "прикрыть" нашу инфраструктуру.

Атака РФ на Украину 10 октября

Утром 10 октября Россия осуществила атаки на ряд областей Украины. В частности, взрывы были слышны в Винницкой, Львовской, Кировоградской, Николаевской, Полтавской, Тернопольской, Житомирской, Киевской областях. Зафиксированы попадания по объектам критической инфраструктуры.

Мэр столицы Виталий Кличко заявил, что из-за российских обстрелов применяются графики аварийного отключения электроснабжения потребителям в Киеве и области.

В Офисе президента призвали украинцев с 17:00 до 22:00 ограничить потребление электроэнергии.

11 октября из-за дефицита электроэнергии в связи с вражескими ударами по критической инфраструктуре в Киеве и области начали отключать свет.