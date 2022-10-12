ВОЙНА В Украине В Украину прибыли четыре системы HIMARS от США

2022-10-12 22:00

 

В Украину прибыли еще четыре дополнительных системы HIMARS из США. Об этом сообщил министр обороны Алексей Резников.

Цитата

"Четыре дополнительных HIMARS от наших партнеров прибыли!", - говорится в сообщении.

Резников отметил, что это отличные новости в преддверии Ramstein 6, куда он едет.

"Время HIMARS: хорошее время для украинцев и плохое время для оккупантов", - написал министр обороны Украины.

Он также поблагодарил президента США Джо Байдена, своего коллегу Ллойда Остина и весь американский народ.

Напомним

Как пишет Американский Институт изучения войны (ISW), применение иранских дронов не дает россии такого эффекта, как ракетные установки HIMARS, которые появились в украинской армии.

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