ВОЙНА В Украине В аптеках Финляндии закончились таблетки йода - что вызвало наивысший ажиотаж со времен Чернобыля

2022-10-14 19:31

В аптеках Финляндии за день закончились таблетки йода - это произошло сразу после того, как министерство здравоохранения страны рекомендовало гражданам приобрести препарат на случай радиационной чрезвычайной ситуации. Об этом сообщает AP.

Буквально на следующий день аптеки во многих населенных пунктах Финляндии сообщили, что у них закончились таблетки йода. Оптовые поставщики лекарств также сообщили, что их запасы были распроданы.

Ажиотаж произошел после того, как министерство здравоохранения Финляндии заявило, что "авария на атомной электростанции может привести к выбросу радиоактивного йода в окружающую среду, который может накапливаться в щитовидной железе".

При этом, медики порекомендовали людям от трех до 40 лет иметь под рукой таблетки йода "из-за потенциальных рисков, которые радиационное облучение создает для этой возрастной группы". В то же время, там отметили, что в случае радиационной чрезвычайной ситуации основным способом защиты является укрытие.

Во время призыва купить таблетки, финский Минздрав не упомянул о войне оркостана против Украины или возможных источниках ядерных аварий. Но генеральный директор Агентства по радиационной и ядерной безопасности Финляндии Петтери Тииппана уточнил, что существует связь между обновлением рекомендаций и ситуацией в Украине.