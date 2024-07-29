Политика Президент Финляндии поддержал украинский удар по аэродрому Оленья на рф

2024-07-29 08:26

Президент Финляндии Александр Стубб на фоне удара по аэродрому Оленья в Мурманской народной республике (менее 200 километров от финской границы) заявил, что прямых угроз стране нет. Об этом сообщило финское издание Yle.

По его словам, в связи с поражением российского аэродрома провел переговоры с премьером Финляндии Петтери Орпо и премьер-министром Швеции Ульфом Кристерссоном.

"Основной месседж состоит в том, что у нас нет причин для беспокойства в Финляндии. Мы держим ситуацию под контролем и способны реагировать", – заверил лидер страны.

По его словам, финны должны привыкнуть к тому, что война приблизится и к границам Финляндии, ведь "от Хельсинки до Киева лететь совсем недалеко".

"Мы должны привыкнуть к тому, что Украина должна использовать все средства, чтобы выиграть эту войну, и это также означает разные удары. И россия будет продолжать наносить гибридные удары", - добавил Стубб.

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